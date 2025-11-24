#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σουηδία: Αδύνατη η διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία με «βίαιη» αλλαγή των συνόρων

Παράλληλα, η ΥΠΕΞ της Στοκχόλμης δήλωσε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό που θα ενθάρρυναν νέα ρωσική επίθεση.

Σουηδία: Αδύνατη η διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία με «βίαιη» αλλαγή των συνόρων

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 11:50

Για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία, τα σύνορά της δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας και δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό που θα ενθάρρυναν νέα ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αναμένεται να συνεχίσουν σήμερα τις εργασίες επί ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν προηγούμενη πρόταση, η οποία θεωρήθηκε ευρέως πολύ ευνοϊκή για τη Μόσχα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών με συμμετοχή Μητσοτάκη για το Ουκρανικό

Χαλαρώνει το χρονοδιάγραμμα για το Ουκρανικό, πρόοδο καταγράφει ο Ρούμπιο

Ούγγρος ΥΠΕΞ: Να στηρίξει η Ευρώπη το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Ουκρανία: Η αρχή του τέλους και το «κόμμα του πολέμου»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο