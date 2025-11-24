#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αβεβαιότητα για τους επιχειρηματίες στη Γερμανία

Παρά τις αυξημένες δαπάνες του κράτους, η γερμανική επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχωρεί, αποκαλύπτοντας αβεβαιότητα για την οικονομική ανάκαμψη.

Αβεβαιότητα για τους επιχειρηματίες στη Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 12:07

 

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία σημείωσε πτώση τον Νοέμβριο, παρά την αύξηση των κρατικών δαπανών, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες ανάκαμψης. Οι εκτιμήσεις για το μέλλον παραμένουν απαισιόδοξες, ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα.

Ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου Ifo υποχώρησε στις 90,6 μονάδες τον Νοέμβριο από 91,6 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δευτέρας. Οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα παρέμενε αμετάβλητος. Αντίθετα, ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών σημείωσε μικρή αύξηση.

«Οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάσταση ως ελαφρώς πιο θετική», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουέστ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι έχουν ελάχιστη πίστη ότι η ανάκαμψη θα έρθει σύντομα, με την προοπτική για τις βιοτεχνίες να δέχεται «σημαντικό πλήγμα».

 

