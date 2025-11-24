Κομισιόν: «Εποικοδομητική πρόοδος» στις συνομιλίες για την Ουκρανία

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ένωση συνεχίζει να εργάζεται πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για το Κίεβο, μέσω των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 16:58

«Πολύ δουλειά» απομένει με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης προς τον Τύπο.

Η Π. Πίνιο, ανέφερε ότι στις συνομιλίες στη Γενεύη σημειώθηκε «εποικοδομητική πρόοδος» για την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως πρόσθεσε ότι χρειάζεται ακόμα «πολύ δουλειά». Ανέφερε, επίσης, ότι από την πλευρά της ΕΕ δεν υπάρχει καμία προθεσμία. «Εργαζόμαστε πολύ εντατικά να δημιουργήσουμε τη βάση που θα μας οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», είπε. Ανέφερε, επίσης, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πει ποια είναι τα τρία βασικά σημεία μιας δίκαιης και με διάρκεια ειρήνης, σημειώνοντας ότι αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που θα παίξουν ρόλο στις συνομιλίες για μία συμφωνία.

Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εργάζεται «με επείγοντα χαρακτήρα» πάνω σε ένα δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία, μέσω των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η ίδια, υπενθύμισε ότι κατά την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «ο επιτιθέμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει».

