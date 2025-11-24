Στο γραφείο Τραμπ η απόφαση για εξαγωγές Nvidia στην Κίνα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στη Nvidia να πουλήσει προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα και θα είναι αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση επί του θέματος, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο πρόεδρος ακούει «πολλούς διαφορετικούς συμβούλους» για να αποφασίσει για πιθανές εξαγωγές, δήλωσε ο Λάτνικ σε συνέντευξη στο Bloomberg TV, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ καταλαβαίνει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «καλύτερα απ' όλους». Το Bloomberg News είχε αναφέρει την Παρασκευή ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξάγουν πρώιμες συζητήσεις σχετικά με το εάν η Nvidia μπορεί να πουλήσει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην Κίνα.

«Η απόφαση βρίσκεται πάνω στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο Λάτνικ στη συνέντευξη. «Αυτός θα αποφασίσει αν θα προχωρήσουμε ή όχι».

Ταυτόχρονα, ο Λάτνικ αναγνώρισε τα γκρίζα σημεία ανάμεσα στην προώθηση της οικονομικής επέκτασης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας. «Θα πουλήσουμε στην Κίνα μερικά τσιπ και θα τους αφήσουμε να χρησιμοποιούν την τεχνολογία μας, ή θα τους πούμε: “Δεν θα σας δώσουμε τα καλύτερά μας τσιπ. Θα τρέξουμε μόνοι μας στην κούρσα της ΑΙ”;» είπε.

Πιθανή πώληση του H200 στην Κίνα θα σηματοδοτήσει χαλάρωση στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για πρώτη φορά το 2022 ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση του Πεκίνου και του κινεζικού στρατού στις πιο προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες. Οποιαδήποτε κίνηση πώλησης ενός επεξεργαστή υψηλότερου επιπέδου στην Κίνα θα προκαλούσε έντονη αντίθεση από τα «γεράκια» της εθνικής ασφάλειας στην Ουάσιγκτον, καθώς ορισμένοι βουλευτές υποστηρίζουν νόμο για την αποτροπή μιας τέτοιας κίνησης.

Ο Γιένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, ο οποίος έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Tραμπ, είναι πρόθυμος να πουλήσει τα προϊόντα του στην Κίνα. Η εταιρεία παραμένει αποκλεισμένη από την κινεζική αγορά, αφού οι αρχές στο Πεκίνο έδωσαν εντολή στις εγχώριες εταιρείες να μην αγοράζουν τα λιγότερο προηγμένα τσιπ H20 που ο Tραμπ ενέκρινε προς πώληση νωρίτερα φέτος.