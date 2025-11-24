Ισραήλ: Μείωση επιτοκίων μετά από δύο χρόνια

Μείωσε τα επιτόκια, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το κόστος δανεισμού μειώνεται κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας και ο πληθωρισμός μετριάζεται μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, η οικονομική δραστηριότητα στο Ισραήλ ανέκαμψε απότομα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Ο ετήσιος πληθωρισμός μετριάστηκε και εισήλθε στο εύρος-στόχο», δήλωσε.

«Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το σέκελ ανατιμήθηκε και το ασφάλιστρο κινδύνου του Ισραήλ συνέχισε να μειώνεται, ελαφρώς πάνω από το προπολεμικό του επίπεδο». Με την κίνηση, μειώνεται το βασικό επιτόκιο του Ισραήλ στο 4,25% από 4,5%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, ο ετήσιος πληθωρισμός έχει μετριαστεί και διαμορφώθηκε στο 2,5% στις δύο τελευταίες μετρήσεις. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα υπάρξει κάποια αύξηση πληθωρισμού στο τέλος του έτους και ότι στη συνέχεια θα μειωθεί και θα σταθεροποιηθεί γύρω στο μέσο του εύρους-στόχου.

Επίσης, η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε απότομα το τρίτο τρίμηνο. Το ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 12,4% σε ετήσιους όρους, ωστόσο το επίπεδό του παραμένει χαμηλότερο από τη μακροπρόθεσμη τάση του.

Η αγορά εργασίας, τέλος, παραμένει σφιχτή. Η αναλογία μεταξύ του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας και του αριθμού των ανέργων παραμένει υψηλή και ο ρυθμός αύξησης των μισθών συνεχίζει να αυξάνεται.