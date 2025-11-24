Γαλλία: Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν θα γίνει δεκτός την Τετάρτη στο Παρίσι

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκτός από το θέμα των πυρηνικών, οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν την περίπτωση των Σεσιλιά Κολέρ και Ζακ Παρί, οι οποίοι βγήκαν από τη φυλακή στις 28 Οκτωβρίου έπειτα από τα τριάμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα συναντηθεί την Τετάρτη στο Παρίσι με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί για να συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπως και για το μέλλον των δύο Γάλλων πολιτών οι οποίοι επί του παρόντος έχουν αποκλειστεί στην πρεσβεία της Γαλλίας στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Μετά τις συνομιλίες που συνεχίστηκαν με τις ιρανικές αρχές εδώ και μήνες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τα περιφερειακά θέματα και επί των διμερών μας θεμάτων, ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί θα μεταβεί στη Γαλλία την Τετάρτη και θα συναντηθεί με τον υπουργό", διευκρίνισε το υπουργείο, αναφέροντας ότι αυτό θα είναι μια ευκαιρία για το Παρίσι να καλέσει το Ιράν να επαναλάβει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Η συνάντηση μεταξύ των δυο υπουργών "θα είναι για εμάς η ευκαιρία να καλέσουμε το Ιράν να τηρήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΔΟΑΕ και να επαναλάβει γρήγορα τη συνεργασία μαζί του", διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Εκτός από το θέμα των πυρηνικών, οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν την περίπτωση των Σεσιλιά Κολέρ και Ζακ Παρί, οι οποίοι βγήκαν από τη φυλακή στις 28 Οκτωβρίου έπειτα από τα τριάμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν και βρίσκονται επί του παρόντος στην πρεσβεία της Γαλλίας στο Ιράν αναμένοντας την άδεια εξόδου από το ιρανικό έδαφος.

"Χαιρετίζοντας την απελευθέρωσή τους, θα συνεχίσουμε να απαιτούμε την επιστροφή γρήγορα στη Γαλλία", υπογράμμισε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

