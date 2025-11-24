Amazon: Επενδύει $50 δισ. σε υπηρεσίες A.I. για την αμερικανική κυβέρνηση

H Amazon ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια για την προσφορά υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, θα προσθέσει σχεδόν επιπλέον 1,3 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος σε κέντρα δεδομένων που εξυπηρετούν υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τεχνολογικές εταιρείες, όπως η OpenAI, η Alphabet και η Microsoft, επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνοντας τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την υποστήριξη των υπηρεσιών.

Ένα γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος είναι περίπου αρκετό για να τροφοδοτήσει κατά μέσο όρο περίπου 750.000 νοικοκυριά στις ΗΠΑ.

«Αυτή η επένδυση αφαιρεί τα τεχνολογικά εμπόδια που κρατούσαν πίσω την κυβέρνηση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AWS, Ματ Γκάρμαν. Η Amazon δεν αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση των κεφαλαίων.

Η Amazon Web Services, ο μεγαλύτερος στον κόσμο πωλητής ενοικιαζόμενης υπολογιστικής ισχύος, προσφέρει στους πελάτες της αμερικανικής κυβέρνησης υπηρεσίες από ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις που πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τα οποία έχουν να κάνουν από τη διαχείριση δεδομένων μέχρι την εθνικότητα των υπαλλήλων.