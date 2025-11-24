#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν «εκδίκηση» για τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ

«Το δικαίωμα του Άξονα της Αντίστασης και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου να εκδικηθούν το αίμα των γενναίων μαχητών του Ισλάμ είναι αδιαμφισβήτητο», ανέφερε η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 22:19

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ζήτησε σήμερα «εκδίκηση» για τη δολοφονία από το Ισραήλ του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χέιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, στον Λίβανο.

«Το δικαίωμα του Άξονα της Αντίστασης και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου να εκδικηθούν το αίμα των γενναίων μαχητών του Ισλάμ είναι αδιαμφισβήτητο», ανέφερε η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο όρος «Άξονας της Αντίστασης» αναφέρεται σε μια άτυπη συμμαχία ένοπλων παρατάξεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και είναι εχθρικές προς το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε καταδικάσει σθεναρά τη δολοφονία του Ταμπαταμπάι την Κυριακή σε ισραηλινό πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 και βάναυση επίθεση στην εθνική κυριαρχία του Λιβάνου».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

