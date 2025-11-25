Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει επίσημα τον Μαδούρο μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να έχει διευρυμένη εξουσία για να αναλάβει δράση κατά της Βενεζουέλας από τη Δευτέρα (24/11), καθώς οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αλλά και τους συμμάχους της κυβέρνησής του ως μέλη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο χαρακτηρισμός Cartel de los Soles, μια φράση που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι περισσότερο μια περιγραφή φερόμενων ως διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων, παρά μιας ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, θα εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέες κυρώσεις που στοχεύουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο. Ωστόσο, δεν εξουσιοδοτεί ρητά τη χρήση θανατηφόρας βίας, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες.

Την ίδια ώρα όμως, αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι ο χαρακτηρισμός αυτός – ένα από τα πιο σοβαρά εργαλεία του Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας – θα δώσει στις ΗΠΑ διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές για επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας.

Ο όρος Cartel de los Soles χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ομάδων της Βενεζουέλας εντός των ενόπλων δυνάμεων που συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών, λένε οι ειδικοί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αρνείται οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στο εμπόριο ναρκωτικών, ενώ η κυβέρνησή του έχει επανειλημμένα αρνηθεί την ύπαρξη του φερόμενου καρτέλ, το οποίο ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τεχνικά δεν υπάρχει με τη συμβατική έννοια.

Ο χαρακτηρισμός, που ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου, έρχεται καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες στην περιοχή, στο πλαίσιο αυτού που το Πεντάγωνο έχει ονομάσει «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ». Ο αμερικανικός στρατός έχει σκοτώσει δεκάδες άτομα σε επιθέσεις με πλοία στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί από κορυφαίους αξιωματούχους για μια σειρά επιλογών δράσης εντός της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις και επιδρομών σε ειδικές επιχειρήσεις. Η επιλογή να μην κάνει τίποτα εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, και ο ανώτερος σύμβουλός του, Ντέιβιντ Ίσομ, θα επισκεφθούν το Πουέρτο Ρίκο τη Δευτέρα για να ευχαριστήσουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που υποστηρίζουν αποστολές στην Καραϊβική.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση του CBS News/YouGov που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, το 70% των Αμερικανών αντιτίθενται στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε σύγκριση με το 30% που τάσσεται υπέρ της δράσης. Το 76% των ερωτηθέντων λέει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εξηγήσει σαφώς τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τη στρατιωτική δράση.

«Σχέδιο πίεσης» για την αποχώρηση Μαδούρο

Επισήμως, η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι εργάζεται για να μειώσει τις παράνομες ροές μεταναστών και ναρκωτικών — αλλά η αλλαγή καθεστώτος είναι μια πιθανή παρενέργεια των προσπαθειών αυτών. Ο Τραμπ ελπίζει ότι η πίεση είναι αρκετή για να αναγκάσει τον Μαδούρο να παραιτηθεί χωρίς να αναλάβει άμεση στρατιωτική δράση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σε μια δήλωση, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέρριψε τον χαρακτηρισμό του καρτέλ ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, αποκαλώντας τον «γελοίο κατασκεύασμα».

«Αυτός ο νέος ελιγμός θα ακολουθήσει την ίδια μοίρα με προηγούμενες και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά της χώρας μας: αποτυχία», συνεχίζει η δήλωση.

Ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτός σε μια διπλωματική επίλυση, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μαδούρο «θα ήθελε να μιλήσει» και αργότερα υπονοώντας ότι θα δεν θα είχε πρόβλημα να μιλήσει μαζί του «σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή».

Επίδειξη δύναμης στην Καραϊβική

Σε ένδειξη της κλιμάκωσης των εντάσεων, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την Πέμπτη τη μεγαλύτερη στρατιωτική τους «επίδειξη» κοντά στη Βενεζουέλα, καθώς τουλάχιστον έξι αμερικανικά αεροσκάφη εμφανίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της χώρας κατά τη διάρκεια αρκετών ωρών, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερηχητικού μαχητικού αεροσκάφους F/A-18E, ενός στρατηγικού βομβαρδιστικού B-52 και ενός αναγνωριστικού αεροσκάφους, σύμφωνα με το CNN.

Και το Σαββατοκύριακο, τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους από τη Βενεζουέλα, αφού η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη χώρα, όπως ανέφερε το Reuters.

Axios: Ο Τραμπ σκοπεύει να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον Μαδούρο

Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες Δευτέρα, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, ανέφερε

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή».

Πηγή: CNN, ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters