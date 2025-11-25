Δημοσίευμα βύθισε τη μετοχή της Nvidia, άνοδος για Meta

Οι μετοχές της Nvidia Corp. υποχώρησαν μετά από δημοσίευμα ότι η Meta Platforms Inc. βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να επενδύσει δισεκατομμύρια στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Google, υποδηλώνοντας ότι η ηγέτιδα στις διαδικτυακές αναζητήσεις σημειώνει πρόοδο στις προσπάθειες να ανταγωνιστεί τον πλέον δημοφιλή επιταχυντή AI.

Η Meta βρίσκεται σε συζητήσεις για τη χρήση των τσιπ της Google -γνωστά ως tensor processing units ή TPUs- σε κέντρα δεδομένων το 2027, ανέφερε το The Information, επικαλούμενο ένα ανώνυμο άτομο ενήμερο για τις συνομιλίες. Η Meta ενδέχεται επίσης να ενοικιάσει τσιπ από τη μονάδα cloud της Google την επόμενη χρονιά, πρόσθεσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Μια συμφωνία θα βοηθούσε στην καθιέρωση των TPUs ως εναλλακτική λύση στα τσιπ της Nvidia, το χρυσό πρότυπο για μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και startups από τη Meta έως την OpenAI, οι οποίες χρειάζονται υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη και λειτουργία πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν έως και 2,7% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο. Η Alphabet Inc., ιδιοκτήτρια της Google, ενισχύθηκε κατά 2,7%, προσθέτοντας στην πρόσφατη άνοδο λόγω της αισιοδοξίας γύρω από την τελευταία έκδοση του μοντέλου AI Gemini.

Η Google είχε προηγουμένως συμφωνήσει να προμηθεύσει έως και 1 εκατομμύριο από τα τσιπ της την Anthropic PBC, τραβώντας την προσοχή στην πιθανότητα μακροπρόθεσμων προκλήσεων για την κυρίαρχη θέση της Nvidia στην αγορά.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Anthropic, ο αναλυτής της Seaport Τζέι Γκόλντμπεργκ χαρακτήρισε την κίνηση «πολύ ισχυρή επικύρωση» για τα TPUs. «Πολλοί άνθρωποι το σκέφτονταν ήδη και τώρα σίγουρα περισσότεροι θα το σκέφτονται», είπε.

Οι εκπρόσωποι της Meta αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η Google δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.