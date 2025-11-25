#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αύξηση κερδών 9% για την easyJet στα 655 εκατ. λίρες

Η αεροπορική αναμένει αύξηση στις χωρητικότητες και την επιβατική κίνηση και τη νέα χρονιά. Πώς έχουν κινηθεί οι προκρατήσεις. Τι λέει για το με΄ρισμα.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 11:44

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης κερδών ανακοίνωσε η easyJet. Τα βασικά στοιχεία έχουν ως εξής: 

  • Κύριο λειτουργικό κέρδος (EBIT) του οικονομικού έτους 2025: 703 εκατομμύρια λίρες, +18% ή 106 εκατομμύρια λίρες ετησίως (easyJet Αεροπορική: +50 εκατομμύρια λίρες, easyJet Holidays: +56 εκατομμύρια λίρες)
  • Κύριο κέρδος προ φόρων (PBT) για το οικονομικό έτος 2025: 665 εκατομμύρια λίρες, +9% ή +55 εκατομμύρια λίρες ετησίως (Δηλωμένα Κέρδη προ Φόρων (PBT) 658 εκατομμυρίων λιρών)
  • Η αεροπορική easyJet παρείχε κέρδος προ φόρων (PBT) 415 εκατομμύρια λίρες
    • Δείκτης διαθέσιμων θέσεων ανά χιλιόμετρο (ASKs): +9% ετησίως (Καθίσματα: +4% ετησίως)
    • Έσοδα ανά διαθέσιμο κάθισμα ανά χιλιόμετρο (RASK): -3% ετησίως (Β' εξάμηνο 2025: -1% ετησίως)
    • Κύριο κόστος ανά διαθέσιμο κάθισμα (CASK): βελτιώθηκε κατά 3% ετησίως (CASK εξαιρουμένου καυσίμων βελτιώθηκε 1% και CASK καυσίμου βελτιώθηκε 7% ετησίως)
  • Η easyJet holidays παρείχε κέρδος προ φόρων (PBT) 250 εκατομμύρια λίρες, επιτυγχάνοντας το μεσοπρόθεσμο στόχο νωρίτερα
  • Απόδοση κεφαλαίων (ROCE) 18%, +2 ποσοστιαίες μονάδες (ppt) ετησίως, σε ευθυγράμμιση με το στόχο μας για απόδοση κεφαλαίων υψηλού επιπέδου στη δεκαετία 

•  Σημαντικές βελτιώσεις στην επιχειρησιακή απόδοση και την ικανοποίηση πελατών

  • Ακρίβεια εκτέλεσης (OTP) +3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 72%
  • Ικανοποίηση πελατών (CSAT) +4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 80%, σε επίπεδα ρεκόρ για πάνω από μια δεκαετία
  • Ικανοποίηση πελατών της easyJet Holidays (Holidays CSAT) 83%, +1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως

·  Πρόοδος προς το μεσοπρόθεσμο στόχο μας για την επίτευξη κερδών προ φόρων (PBT) άνω των 1 δισεκατομμυρίων λιρών

  • Ενισχυμένος ισολογισμός: καθαρές χρηματικές ροές 602 εκατομμυρίων λιρών, +421 εκατομμύρια λίρες ετησίως
  • Η easyJet holidays εκπλήρωσε και αναβαθμίζει τον στόχο σε 450 εκατομμύρια λίρες προ φόρων (PBT) μέχρι το οικονομικό έτος 2030
  • Η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων συνεχίζεται, με παραδόσεις 17 αεροσκαφών το οικονομικό έτος 2026, αυξάνοντας σε 30 το οικονομικό έτος 2027 και 43 το οικονομικό έτος 2028
  • Δομικές επενδύσεις στη χειμερινή χωρητικότητα γίνονται για την ενίσχυση της επιλογής πελατών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αξιοποίησης - τα οφέλη της ωριμότητας των εσόδων γίνονται εμφανή αν και χρειάζονται περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά αναμενόταν
  • Προσπάθειες για περαιτέρω βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα και την απόδοση παραμένουν:
    • Ισχυρή επιχειρησιακή απόδοση παρέχει πλατφόρμα για περαιτέρω βελτίωση 

•      Προοπτική οικονομικού έτους 2026

  • Χωρητικότητα:
    • Η χωρητικότητα ASK του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 7% με μέσο μήκος τομέα να αυξάνεται κατά περίπου 4%
    • Οι πελάτες της easyJet holidays οικονομικού έτους 2026 σχεδιάζεται να αυξηθούν έως και κατά 15%, από βάση 3,1 εκατομμύρια πελάτες
  • Προ κρατήσεις:
    • Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχει πουληθεί κατά 81%, +2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
    • Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έχει πουληθεί κατά 26%, +1 ποσοστιαία μονάδα ετησίως
    • Η easyJet holidays για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει πουληθεί κατά 80%
  • Κόστος:
    • Το συνολικό κύριο κόστος ανά διαθέσιμο κάθισμα (CASK) του οικονομικού έτους 2026 αναμένεται να δει μέτρια πληθωριστικές αυξήσεις καθώς οι αποδοτικότητες
    • κόστους και λειτουργίας μαζί με ευνοϊκές τιμές καυσίμων αντισταθμίζουν μερικώς το γενικό κόστος πληθωρισμού

·       Προτεινόμενο  μέρισμα:   20%   των  κύριων   καθαρών   κερδών   (PAT)  του οικονομικού έτους 2025 πληρωτέα στις αρχές του 2026 

Ο Kenton Jarvis, Διευθύνων Σύμβουλος της easyJet, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε: 

“Από το 2023 που θέσαμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους μας, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, επιτυγχάνοντας βελτίωση 46% στα κέρδη προ φόρων, προσθέτοντας 9% φέτος μέσω της συνεχούς, επιτυχούς εκτέλεσης της στρατηγικής μας. Σήμερα, η easyJet holidays ξεκινά ένα ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο αφού έφτασε το στόχο της νωρίτερα. 

“Η εστίασή μας στις επενδύσεις στις λειτουργίες και τη βελτίωση της εμπειρίας πελατών, προσφέροντας το πιο θερμό καλωσόρισμα στον ταξιδιωτικό τομέα, έχει οδηγήσει σε βελτιωμένη ακρίβεια, αυξημένη ικανοποίηση πελατών και αποδοτικότητες κόστους φέτος.

“Εορτάζοντας πρόσφατα τα 30 μας γενέθλια, είμαι υπερήφανος για όσα έχει επιτύχει η easyJet. Πολύ λίγες εταιρείες μένουν τόσο κοντά στις ρίζες τους όσο η easyJet - κάνοντάς τα ταξίδια εύκολα και οικονομικά ενώ συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της αυξημένης συνδεσιμότητας, της καταναλωτικής επιλογής και των θέσεων εργασίας. 

“Είμαστε σε καλή θέση να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, και είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για την επίτευξη κερδών προ φόρων (PBT) άνω του 1 δισεκατομμυρίου λιρών.”

