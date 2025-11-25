#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το σημείωμα που έστειλε ο κολοσσός της τεχνολογίας σε αναλυτές της Wall Street και πώς απάντησε ο Μάικλ Μπάρι που έχει πάρει θέση short στη μετοχή.

Mr Big Short: Η Nvidia δεν είναι Enron, είναι... Cisco

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 13:15

Η Nvidia και ο Μάικλ Μπάρι, ο διάσημος επενδυτής που έγινε γνωστός στην ταινία The Big Short για την ανίχνευση της φούσκας των subprime στεγαστικών δανείων, φαίνεται να βρίσκονται σε «πόλεμο λέξεων».

Σύμφωνα με το Barron’s, η ομάδα επενδυτικών σχέσεων της Nvidia έστειλε σημείωμα στους αναλυτές της Wall Street, διαψεύδοντας βασικά σημεία των πρόσφατων επιχειρημάτων του Μπάρι κατά της εταιρείας κατασκευής γραφικών τσιπ, σε θέματα που κυμαίνονται από τη χρήση αποζημιώσεων με μετοχές έως πρακτικές λογιστικής. Ωστόσο, είναι σαφώς το τελευταίο θέμα που έχει ανησυχήσει την εταιρεία, καθώς δημιουργείται η εντύπωση ότι η Nvidia εμπλέκεται σε χρηματοδότηση προμηθευτών ώστε να εμφανιστεί η ζήτηση ισχυρή.

«Η Nvidia δεν μοιάζει με ιστορικές λογιστικές απάτες, διότι η υποκείμενη επιχειρηματική δραστηριότητά της είναι οικονομικά υγιής, οι αναφορές μας είναι πλήρεις και διαφανείς, και μας ενδιαφέρει η φήμη μας», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με το Barron’s. «Σε αντίθεση με την Enron, η Nvidia δεν χρησιμοποιεί Special Purpose Entities για να αποκρύψει χρέος και να διογκώσει έσοδα».

Ο Μπάρι, που έχει αποκαλύψει επενδυτικά στοιχήματα κατά της Nvidia και της Palantir μέσω συμβολαίων put, δεν υποχωρεί.

«Η Nvidia έστειλε email με σημείωμα στους αναλυτές της Wall Street για να αντικρούσει τα επιχειρήματά μου σχετικά με SBC και αποσβέσεις. Στηρίζομαι στην ανάλυσή μου», έγραψε στο νέο και εξαιρετικά δημοφιλές Substack του, Cassandra Unchained. «Επιπλέον, δεν ισχυρίζομαι ότι η Nvidia είναι η Enron. Είναι σαφώς η Cisco».

Η Cisco δεν ήταν λογιστική απάτη, αλλά για λίγο υπήρξε η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο κατά τη διάρκεια της φούσκας του dot-com, στέμμα που σήμερα φορά η Nvidia. Η Cisco, που όπως και η Nvidia παρείχε τη βάση μιας νέας τεχνολογίας, εξακολουθεί να υπάρχει αλλά ως η 28η μεγαλύτερη εταιρεία στον δείκτη S&P 500.

Η μετοχή της Nvidia σήμερα είναι περίπου 14% χαμηλότερα από την κορυφή στα τέλη Οκτωβρίου.

