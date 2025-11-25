#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χαμάς: Η σορός ενός ακόμη ομήρου θα παραδοθεί σήμερα στο Ισραήλ

Πρόκειται για την 26η από τις 28 σορούς ομήρων που παρέμεναν στη Γάζα. Νωρίτερα το Τελ Αβίβ είχε επικρίνει την καθυστέρηση της παράδοσής της.

Χαμάς: Η σορός ενός ακόμη ομήρου θα παραδοθεί σήμερα στο Ισραήλ

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 14:44

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παραδώσουν στις 16:00 ώρα Ελλάδας τη σορό ενός ακόμη ομήρου που κρατείτο από Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού το Ισραήλ επέκρινε την καθυστέρηση της παράδοσης της σορού.

Αυτή θα είναι η παράδοση της 26ης από τις 28 σορούς ομήρων που παρέμεναν στη Γάζα.

«Οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς και οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός από τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, που βρέθηκε στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει κοινή ανακοίνωση των δύο οργανώσεων.

Λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ είχε κατηγορήσει την οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ για παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα καθυστερώντας την παράδοση μιας σορού που αυτή η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση είχε ανακοινώσει ότι είχε εντοπίσει χθες Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Ισραήλ: Αποπέμφθηκαν στρατηγοί σε θέσεις-κλειδιά κατά την επίθεση της Χαμάς

Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς για συνομιλίες εν μέσω κλιμάκωσης

Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε διοικητή της Χαμάς στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο