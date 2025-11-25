Κερδίζει τη μάχη κατά της παχυσαρκίας το νέο φάρμακο της Novo

Το εμβόλιο για τον διαβήτη επόμενης γενιάς της Novo Nordisk μειώνει το σάκχαρο στο αίμα των ασθενών και τους βοηθά να χάσουν βάρος, σύμφωνα με μελέτη που μπορεί να αποτελεί θετικό σημάδι για το μελλοντικό χαρτοφυλάκιο της στριμωγμένης φαρμακευτικής εταιρείας.

Εφόσον χορηγείται ως εβδομαδιαία ένεση, η ένωση που ονομάζεται αμυκρετίνη βοήθησε τους ανθρώπους να χάσουν έως και 14,5% του σωματικού τους βάρους σε διάστημα 36 εβδομάδων. Όσοι έλαβαν το φάρμακο από το στόμα μία φορά τη μέρα έχασαν έως 10,1% του βάρους τους, ανακοίνωσε η Novo την Τρίτη.

Αφού έχασε την πρωτοπορία της στην ακμάζουσα αγορά κατά της παχυσαρκίας από την αμερικανική ανταγωνίστρια Eli Lilly, η δανέζικη Novo χρειάζεται φάρμακα επόμενης γενιάς για να βελτιώσει τη θέση της. Η αμυκρετίνη είναι ένα κρίσιμο κομμάτι αυτού του παζλ, συνδυάζοντας δύο μηχανισμούς για την απώλεια βάρους σε ένα μόριο.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 4,8% στην Κοπεγχάγη. Η Novo έχει χάσει περισσότερο από το ήμισυ της χρηματιστηριακής της αξίας φέτος, αντανακλώντας επενδυτικές ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά της να τρέξει στον ανταγωνισμό των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Το φάρμακο της Novo φαίνεται πως υπερτερεί έναντι του Zepbound της Lilly, καθώς και του χαπιού φοργλιπρόνης επόμενης γενιάς της εταιρείας για την απώλεια βάρους, αν και η απευθείας σύγκριση είναι δύσκολη επειδή οι κλινικές δοκιμές σχεδιάστηκαν διαφορετικά, δήλωσε ο Michael Shah, αναλυτής του Bloomberg. Οι ασθενείς στη δοκιμή του Novo ήταν βαρύτεροι και τα βαρύτερα άτομα μπορεί αρχικά να χάσουν βάρος πιο εύκολα.

Η αμυκρετίνη είχε μικρότερη επίδραση στο σάκχαρο του αίματος απ' ό,τι τα φάρμακα της Lilly σε μελέτες προχωρημένου σταδίου, σύμφωνα με τον Shah. Ωστόσο, λεπτομερή δεδομένα, όπως και οι παρενέργειες, θα αποβούν καθοριστικής σημασίας, σημειώνει το Bloomberg.

Τα αποτελέσματα αποτελούν καλή είδηση μετά την αποτυχία της έκδοσης σε μορφή χαπιού που σημείωσε το επιτυχημένο φάρμακο Ozempic της Novo σε δύο μελέτες, ρίχνοντας τις μετοχές χθες Δευτέρα.

Η Novo σχεδιάζει να ξεκινήσει δοκιμές τελικού σταδίου για την αμυκρετίνη σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 τον επόμενο χρόνο. Η φαρμακευτική είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για μεγάλες μελέτες του φαρμάκου για την παχυσαρκία σε συνδυασμό με ασθένειες όπως η υπνική άπνοια και η αρθρίτιδα στο γόνατο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για άμεση λύση στο χαρτοφυλάκιο της Novo: οι δοκιμές είναι απίθανο να αποδώσουν αποτελέσματα πριν από το 2028.