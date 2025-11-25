#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τέσσερις νέες συλλήψεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο

Υπενθυμίζεται ότι άλλα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου και έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα. Δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί τα κλεμμένα κοσμήματα.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 16:12

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε σήμερα ακόμη τέσσερα άτομα στο πλαίσιο των ερευνών για την κλοπή στο Λούβρο τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

Οι ύποπτοι είναι δύο άνδρες ηλικίας 38 και 39 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 31 και 40 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τέσσερα άλλα άτομα είχαν συλληφθεί στις 29 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου και έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα.

Στις 19 Οκτωβρίου, διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν μέρα μεσημέρι εντός λίγων λεπτών κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αξιοπιστία του μουσείου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου. Τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

