Τα τηγανητά κοτόπουλα έφαγαν τον CEO της Dominos Pizza στη Βρετανία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Domino’s UK, ο οποίος είχε προβλέψει ότι η αγορά πίτσας πλησιάζει σε σημείο κορεσμού και είχε ηγηθεί στροφής προς το τηγανητό κοτόπουλο, αποχώρησε από τη θέση του.

Ο Άντριου Ρένι θα αποχωρήσει άμεσα «κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας», δήλωσε την Τρίτη η μεγαλύτερη αλυσίδα πίτσας στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτοντας ότι αναστέλλει τα σχέδια εξαγορών.

H COO Νίκολα Φράμπτον θα αναλάβει προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, ενώ η εταιρεία του FTSE 250 αναζητά νέο ηγέτη και συνεχίζει να αντιμετωπίζει πιέσεις από ακτιβιστή επενδυτή.

Ο Ρένι, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Domino’s UK τον Αύγουστο του 2023, δήλωσε στους Financial Times νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η αγορά πίτσας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε πολλά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς παρουσίαζε σχέδια για στροφή στο τηγανητό κοτόπουλο και για μια δεύτερη εξαγορά εμπορικού σήματος, σε μια προσπάθεια επιστροφής στην ανάπτυξη.

Η αποχώρησή του σημαίνει ότι η εταιρεία μένει χωρίς μόνιμο διευθύνοντα σύμβουλο ή οικονομικό διευθυντή, καθώς ο νέος CFO Άντριου Αντρέα δεν αναλαμβάνει πριν από τον Μάρτιο.

Η Domino’s δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη διάθεση της νέας της σειράς Chick ’N’ Dip στα 1.400 καταστήματά της στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, καθώς προσπαθεί να αξιοποιήσει τη αυξανόμενη ζήτηση για τηγανητό κοτόπουλο.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία αξίας στον βασικό τομέα δραστηριότητας της Domino’s», δήλωσε ο πρόεδρος Ίαν Μπουλ. «Εστιάζουμε στον εντοπισμό του κατάλληλου διευθύνοντος συμβούλου που θα ηγηθεί της πειθαρχημένης υλοποίησης αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης… η οποία θα στηρίζεται σε αυστηρή προσήλωση στις αποδόσεις για τους μετόχους» πρόσθεσε.

Η μετοχή, μία από τις περισσότερο «σορταρισμένες» στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποχώρησε περίπου 2% στις πρωινές συναλλαγές της Τρίτης, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες για το έτος σχεδόν στο 46%.

Η αναλύτρια της Shore Capital, Κέιτι Κάζινς, έγραψε σε σημείωμά της ότι η παραίτηση του Ρένι ήταν «απρόσμενη» και «απώλεια για την επιχείρηση, δεδομένης της πλούσιας εμπειρίας» που έφερε.

Η Domino’s, η οποία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Λούτον το 1985, υποφέρει από μια γενικότερη επιβράδυνση στη ζήτηση για πίτσα.

Οι ανταγωνιστές της επίσης δυσκολεύονται. Η Pizza Hut ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι θα κλείσει 68 εστιατόρια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Papa John’s είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι είχε κλείσει 74 καταστήματα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η Browning West, η οποία κατέχει μερίδιο 5% στην Domino’s, έχει προτρέψει την εταιρεία να παγώσει τα σχέδια εξαγορών και να επιδιώξει συμφωνία αποχώρησης από το χρηματιστήριο. Η Browning West έχει μερίδιο από το 2019.