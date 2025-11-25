Μακρόν σε Γάλλους βουλευτές: Συνασπιστείτε ή συμβιβαστείτε

Κληθείς να σχολιάσει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, τη δυστοκία που υπάρχει στη χώρα του σε σχέση με την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως δεν είναι δική του αρμοδιότητα και ότι «αυτό είναι έργο της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου».

Εκ παραλλήλου, απαντώντας στο ερώτημα αν θα υπάρξει νέα διάλυση της Εθνοσυνέλευσης σε περίπτωση παρατεταμένου αδιεξόδου, ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε ότι δεν κάνει πολιτική βάσει υποθετικών σεναρίων.

Συνεχίζοντας ο Μακρόν υπερασπίστηκε, για ακόμη μια φορά, την επιλογή του να διαλύσει τη γαλλική Εθνοσυνέλευση μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024. «Έκανα μια συνειδητή επιλογή, αντιμετωπίζοντας μια πολιτική κατάσταση που είχε μπλοκαριστεί και ανθρώπους που ανακοίνωναν ψήφους δυσπιστίας. Στη συνέχεια, οι Γάλλοι ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Πήγαν μαζικά να ψηφίσουν και εξέλεξαν μια Εθνοσυνέλευση που είναι νόμιμη, αν και κατακερματισμένη».

Καταλήγοντας, ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «τώρα οι εκλεγμένοι βουλευτές έχουν την ευθύνη είτε να οικοδομήσουν συνασπισμούς είτε να βρουν συμβιβασμούς, ώστε τα νομοσχέδια να μπορούν να υπερψηφιστούν».

