ΗΠΑ: Στο 2,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Σεπτέμβριο

Στα επίπεδα που προέβλεπαν οι αναλυτές κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Σεπτέμβριο, επιταχυνόμενος οριακά σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 16:24

O πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε οριακά σε μηνιαία και ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ευθυγραμμιζόμενος με τις προβλέψεις των αναλυτών. 

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση, όση προέβλεπαν και οι αναλυτές.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε 2,7% τον Σεπτέμβριο, όπως ανέμεναν οι αναλυτές. Τον Αύγουστο είχε καταγράψει άνοδο 2,6% σε ετήσια βάση. 

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 2,7% σε ετήσια βάση, ευθυγραμμιζόμενος με τις προβλέψεις.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε άνοδο 0,1%. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,2%.

