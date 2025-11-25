ΗΠΑ: Στο 2,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Σεπτέμβριο

O πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε οριακά σε μηνιαία και ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ευθυγραμμιζόμενος με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση, όση προέβλεπαν και οι αναλυτές.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε 2,7% τον Σεπτέμβριο, όπως ανέμεναν οι αναλυτές. Τον Αύγουστο είχε καταγράψει άνοδο 2,6% σε ετήσια βάση.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε 2,7% σε ετήσια βάση, ευθυγραμμιζόμενος με τις προβλέψεις.

Σε μηνιαία βάση, ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε άνοδο 0,1%. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 0,2%.