Γύρισμα TikTok στην πολυτέλεια, πουλά τσάντες $11.000

Στο εμπόριο ειδών πολυτελείας στρέφεται το TikTok, με επέκταση στην αγορά ποιοτικών ειδών όπως τσάντες και ρολόγια που μπορούν να πιάσουν χιλιάδες δολάρια.

Το TikTok Shop, που κάποτε θεωρούνταν εικονικό κατάστημα του ενός δολαρίου, τώρα παρουσιάζει τσάντες αξίας 11.000 δολαρίων από τους οίκους Hermes και Chanel, ή σπάνια αθλητικά παπούτσια Louis Vuitton ή Nike. Διαθέτει επίσης πλέον ρολόγια Rolex και Cartier - που τα πρόσθεσε ειδικά για την Black Friday.

Τα περισσότερα από τα είδη χρησιμοποιούνται και καταχωρίζονται από μεταπωλητές μεταχειρισμένων, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα των προϊόντων με την ελπίδα να αξιοποιήσουν την τεράστια παγκόσμια εμβέλεια του TikTok για να βρουν νέους αγοραστές.

Η εμφάνιση πολυτελών προϊόντων στο TikTok Shop αποτελεί ένδειξη των εξελισσόμενων φιλοδοξιών της εταιρείας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με κινεζικές εταιρείες της γρήγορης μόδας, όπως η Temu της PDD Holdings και η Shein.

Το TikTok Shop εξακολουθεί να αποτελεί προορισμό για φθηνά αγαθά, με πωλητές που προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις, αλλά η μετάβαση στην πολυτέλεια καταδεικνύει ότι η κάποτε βαριά απειλή απαγόρευσης της εφαρμογής στις ΗΠΑ δεν έχει ανακόψει τις φιλοδοξίες της για online αγορές.

Η TikTok έχει θέσει ως προτεραιότητα τις αγορές τα τελευταία χρόνια, επεκτείνοντας επιθετικά την επιχείρηση Shop σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας για την πώληση-διάσωση της TikTok US, ο πολύτιμος βραχίονας ηλεκτρονικού εμπορίου φέρεται πως παραμένει υπό τον έλεγχο της κινεζικής μητρικής ByteDance.

Για την 17th Street, μια μπουτίκ πολυτελείας μεταχειρισμένων ειδών στη Νέα Υόρκη που εντάχθηκε στο TikTok Shop λίγο πριν από τις γιορτές πέρυσι, η πλατφόρμα έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους μοχλούς τόσο των διαδικτυακών πωλήσεων όσο και της επισκεψιμότητας στα καταστήματα, δήλωσε η Olivia Sperduto, υπεύθυνη μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχει πουλήσει σχεδόν 1.000 επώνυμες τσάντες μέσω του TikTok, είπε, μεταξύ αυτών και τις πολυπόθητες Hermes Kelly και Birkin που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια στη λιανική, καθώς και βασικά είδη από την Chanel, τη Louis Vuitton και την Balenciaga της Kering.

Εκτιμάται ότι το ένα τρίτο των κερδών της εταιρείας προέρχεται πλέον από το TikTok. Η κινεζική εφαρμογή λαμβάνει μερίδιο 8% από κάθε τσάντα που πουλά η 17th Street μέσω της εφαρμογής.

Οι πωλητές του TikTok είναι γνωστό ότι μερικές φορές διαθέτουν απομιμήσεις προϊόντων — για παράδειγμα, στον τομέα της ομορφιάς — επομένως η άνοδος του εμπορίου υψηλής ποιότητας έχει οδηγήσει σε περισσότερες πωλήσεις για εταιρείες που πιστοποιούν την αυθεντικότητα μεταχειρισμένων αγαθών. Η Entrupy είναι μια από τις πέντε εγκεκριμένες εταιρείες πιστοποίησης που χρησιμοποιούν οι πωλητές για να επαληθεύσουν ότι οι ακριβές, μεταχειρισμένες τσάντες, οι αποσκευές, τα αξεσουάρ και τα υποδήματά τους είναι νόμιμα.

Η πλατφόρμα λαμβάνει επίσης μέτρα επιβολής του νόμου με στόχο την καταπολέμηση των παραβιάσεων πολιτικής, όπως οι παραποιήσεις. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, απέρριψε τις αιτήσεις 1,4 εκατομμυρίων υποψήφιων πωλητών που δεν πληρούσαν τα πρότυπα του Shop και περισσότερες από 70 εκατομμύρια καταχωρίσεις προϊόντων πριν δημοσιευτούν, σύμφωνα με έκθεση ασφάλειας του TikTok Shop. Επίσης, αφαίρεσε περισσότερα από 200.000 «περιορισμένα» ή απαγορευμένα προϊόντα μετά την καταχώρισή τους.