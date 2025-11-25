Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Τέσσερις φορές θα συναντηθούν πιθανόν Τραμπ-Σι εντός του 2026

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να συναντηθεί τέσσερις φορές με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, εντός του 2026.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο τον Απρίλιο, ενώ πιθανόν να παραστεί και στη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Σενζέν της Κίνας τον Νοέμβριο του 2026, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ, ο Σι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, ενώ θα παρευρεθεί και στο θέρετρο του Τραμπ στο Ντόραλ του Μαϊάμι, όπου θα συναντηθούν οι ηγέτες της G20.

Οι τακτικές συναντήσεις ανάμεσα στους ηγέτες των δύο χωρών θα συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερότερων σινοαμερικανικών σχέσεων. «Η σταθερότητα είναι καλή για τον αμερικανικό λαό και για την παγκόσμια οικονομία», εξήγησε ο Μπέσεντ.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΟΙΚ έρχονται μετά την τηλεδιάσκεψη Τραμπ-Σι τη Δευτέρα. Ήταν η πρώτη φορά που οι πρόεδροι των δύο χωρών μίλησαν μεταξύ τους μετά τη συνάντησή τους στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο.

Όσον αφορά τα εμπορικά ζητήματα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Κινέζοι είναι «εντάξει στο χρονοδιάγραμμα» για τις εισαγωγές αμερικανικής σόγιας οι οποίες αναμένονται να φτάσουν τους 87,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σε βάθος 3,5 ετών. Υπενθυμίζεται, ότι η Κίνα είχε σταματήσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ εξαιτίας των εντάσεων στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Τέλος, μιλώντας για την Ταϊβάν ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ ξεκαθάρισε ότι η θέση των ΗΠΑ «παραμένει αμετάβλητη» ενώ ως προς το ουκρανικό, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι Τραμπ και Σι συμφώνησαν να συνεργαστούν για να τερματιστεί ο πόλεμος.