ΗΠΑ: Σε χαμηλό επτά μηνών υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Νοέμβριο

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την αγορά εργασίας και την οικονομία.

Ο δείκτης του Conference Board υποχώρησε κατά 6,8 μονάδες, φτάνοντας τις 88,7 μονάδες, όπως έδειξαν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Η μέτρηση είναι χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Ο δείκτης προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, ενώ ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών σημείωσε πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Η συνεχιζόμενη πτώση του καταναλωτικού κλίματος αντικατοπτρίζει τις επίμονες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των επίμονα υψηλών τιμών και της ψυχρής αγοράς εργασίας στις οικονομικές δυνατότητες των Αμερικανών, καθώς και στην ευρύτερη οικονομία.