Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Λευκός Οίκος: Τεράστια πρόοδος στις συνομιλίες με Ουκρανία και Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 18:21

Ο Λευκός Οίκος τόνισε σήμερα ότι απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την επίλυση «ορισμένων ευαίσθητων, αλλά όχι ανυπέρβλητων λεπτομερειών», ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος».

«Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ με ανάρτηση στο X.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά».

«Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, αναφερόμενος στις συζητήσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

