Στάρμερ: Θα στείλουμε περισσότερους πυραύλους για αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία

Ο Στάρμερ διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη συνεχιζόμενη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 18:49

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, ότι η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία στις ερχόμενες εβδομάδες.

Η ανακοίνωση του Στάρμερ γίνεται καθώς η Ουκρανία δήλωσε την υποστήριξη της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία αλλά επισήμανε τα ευαίσθητα θέματα πρέπει να επιλυθούν στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Nωρίτερα την Τρίτη, ο Στάρμερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ζελένσκι, αποτίοντας φόρο τιμής στους Ουκρανούς που «επέδειξαν τέτοιο θάρρος και αντοχή απέναντι στις καθημερινές δυσκολίες και τη σφαγή από τη συνεχιζόμενη επίθεση του Πούτιν».

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών στη Γενεύη, και «συμφώνησαν σχετικά με τη σημασία της διασφάλισης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία».

Ο Στάρμερ διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη συνεχιζόμενη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς οι συζητήσεις προχωρούν, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ. 

