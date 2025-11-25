#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αίγυπτος: Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Οι συζητήσεις, με τη συμμετοχή των επικεφαλής των αιγυπτιακών και τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και του πρωθυπουργού του Κατάρ, επικεντρώνονται στον συντονισμό με την Ουάσιγκτον για την επόμενη φάση της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς.

Αίγυπτος: Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 19:05

Αντιπροσωπείες από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία – χώρες που μεσολάβησαν για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα βάσει του σχεδίου που εκπόνησαν οι ΗΠΑ – συναντήθηκαν σήμερα Τρίτη στο Κάιρο για συνομιλίες σχετικά με την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας.

Οι συζητήσεις, στις οποίες συμμετείχαν οι επικεφαλής των αιγυπτιακών και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών καθώς και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, επικεντρώθηκαν στον συντονισμό με την Ουάσιγκτον με στόχο την «επιτυχή υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό δίκτυο Al-Qahera News.

