#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το Ισραήλ παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα μέσω του Ερυθρού Σταυρού

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων.

Το Ισραήλ παρέλαβε τη σορό ενός ομήρου από τη Γάζα μέσω του Ερυθρού Σταυρού

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 19:46

Το Ισραήλ παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το φέρετρο, το οποίο παραδόθηκε στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, "θα μεταφερθεί στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής", πριν κατευθυνθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για την ταυτοποίηση της σορού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων: δυο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, που παραμένουν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αίγυπτος: Συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Χαμάς: Η σορός ενός ακόμη ομήρου θα παραδοθεί σήμερα στο Ισραήλ

Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Ισραήλ: Αποπέμφθηκαν στρατηγοί σε θέσεις-κλειδιά κατά την επίθεση της Χαμάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο