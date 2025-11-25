Nvidia: Η τεχνολογία μας είναι «μια γενιά μπροστά» από τα τσιπ της Google

Η Nvidia δήλωσε την Τρίτη ότι η τεχνολογία της παραμένει μία γενιά μπροστά από τον υπόλοιπο κλάδο, απαντώντας στις ανησυχίες της Wall Street ότι η ηγετική της θέση στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειληθεί από τα τσιπ της Google.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την επιτυχία της Google — έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και συνεχίζουμε να την προμηθεύουμε» ανέφερε η Nvidia σε ανάρτησή της στο X. «Η NVIDIA βρίσκεται μία γενιά μπροστά από τον κλάδο — είναι η μόνη πλατφόρμα που μπορεί να τρέξει κάθε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και να το κάνει όπου γίνεται επεξεργασία δεδομένων» ανέφερε η εταιρεία.

Η ανάρτηση ήρθε αφού η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση 3% την Τρίτη, έπειτα από δημοσίευμα ότι η Meta, ένας από τους βασικούς της πελάτες, μπορεί να συνάψει συμφωνία με τη Google για τη χρήση των tensor processing units (TPUs) στα κέντρα δεδομένων της.

Στην ανάρτησή της, η Nvidia υποστήριξε ότι τα δικά της τσιπ είναι πιο ευέλικτα και πιο ισχυρά σε σύγκριση με τα λεγόμενα ASIC chips — όπως τα TPU της Google — τα οποία σχεδιάζονται για μία μόνο εταιρεία ή μία συγκεκριμένη λειτουργία. Η πιο πρόσφατη γενιά τσιπ της Nvidia είναι η Blackwell.

«Η NVIDIA προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, ευελιξία και ανταλλαξιμότητα από τα ASICs», ανέφερε η εταιρεία στην ανάρτησή της.

Σύμφωνα με τους αναλυτές η Nvidia κατέχει πάνω από το 90% της αγοράς των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης χάρη στους γραφικούς της επεξεργαστές (GPUs), αλλά τα τσιπ της Google έχουν τραβήξει την προσοχή τις τελευταίες εβδομάδες ως μια ρεαλιστική εναλλακτική στα Blackwell, τα οποία είναι ακριβά αλλά πολύ ισχυρά.

Σε αντίθεση με τη Nvidia, η Google δεν πουλά τα TPU chips της σε άλλες εταιρείες, αλλά τα χρησιμοποιεί για εσωτερικές διαδικασίες και επιτρέπει σε εταιρείες να τα νοικιάσουν μέσω του Google Cloud.