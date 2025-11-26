Τραμπ: Ο Σι «σχεδόν συμφώνησε» να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων

Η Κίνα έχει επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και έχει αναστείλει την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, αν και ο ρυθμός των αγορών ήταν χαμηλότερος από τις αρχικές προσδοκίες.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare, απαντώντας σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος ετοίμαζε νέο πλαίσιο για διετή επέκταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει για τη Φλόριντα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι υποχωρεί στις πιέσεις Ρεπουμπλικανών νομοθετών που αντιτίθενται σε μια τέτοια κίνηση.

Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξέφρασε στήριξη προς τον Διευθυντή του FBI, Κας Πάτελ, μετά από δημοσίευμα ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασής του. «Κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε ο Τραμπ.

Επίσης ανέφερε ότι είχε μια «υπέροχη συνομιλία» με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα είναι μια ισχυρή ηγέτιδα. Η Τακαΐτσι, που είχε προκαλέσει διπλωματική ένταση με σχόλιό της για ενδεχόμενη ιαπωνική στρατιωτική δράση σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, είπε ότι ο Τραμπ της είχε πει κατά την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία: «Κάλεσέ με οποιαδήποτε στιγμή».

