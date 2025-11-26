#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Ο Σι «σχεδόν συμφώνησε» να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων

«Του ζήτησα να αγοράσει λίγο πιο γρήγορα και περισσότερα. Και έχει σχεδόν συμφωνήσει», είπε, ενώ τόνισε πως αναμένει ευχάριστες εκπλήξεις από τις κινήσεις του προέδρου της Κίνας.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 06:47

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «σχεδόν συμφώνησε» να επιταχύνει και να αυξήσει τις αγορές προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα. «Του ζήτησα να αγοράσει λίγο πιο γρήγορα και περισσότερα. Και έχει σχεδόν συμφωνήσει», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αναμένει ευχάριστες εκπλήξεις από τις κινήσεις του Σι.

Η Κίνα έχει επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και έχει αναστείλει την επέκταση των περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, αν και ο ρυθμός των αγορών ήταν χαμηλότερος από τις αρχικές προσδοκίες.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την παράταση των επιδοτήσεων του Obamacare, απαντώντας σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος ετοίμαζε νέο πλαίσιο για διετή επέκταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει για τη Φλόριντα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι υποχωρεί στις πιέσεις Ρεπουμπλικανών νομοθετών που αντιτίθενται σε μια τέτοια κίνηση.

Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξέφρασε στήριξη προς τον Διευθυντή του FBI, Κας Πάτελ, μετά από δημοσίευμα ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασής του. «Κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε ο Τραμπ.

Επίσης ανέφερε ότι είχε μια «υπέροχη συνομιλία» με την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα είναι μια ισχυρή ηγέτιδα. Η Τακαΐτσι, που είχε προκαλέσει διπλωματική ένταση με σχόλιό της για ενδεχόμενη ιαπωνική στρατιωτική δράση σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, είπε ότι ο Τραμπ της είχε πει κατά την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία: «Κάλεσέ με οποιαδήποτε στιγμή».

Πηγή: Reuters, ertnews.gr

