Ευρωκοινοβούλιο: «Πάει» την Κομισιόν στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες, Τρίτη με 334 ψήφους υπέρ και 294 κατά, την προώθηση αγωγής κατά της Κομισιόν στο Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, μεταδίδει το Politico.

Υπενθυμίζεται ότι η αγωγή, η οποία αφορά τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είχε αρχικά κατατεθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νωρίτερα, αυτόν τον μήνα.

Ο κανονισμός για τα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (SEP) είχε πυροδοτήσει σφοδρή διαμάχη μεταξύ των εταιρειών που καθορίζουν τα πρότυπα για την παροχή των διπλωμάτων (Nokia, Ericsson, Qualcomm και Huawei) και των εταιρειών οι οποίες δεσμεύονται να τα ακολουθούν.

Ωστόσο, αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να είχε καταλήξει σε ένα τελικό κείμενο για τον τρόπο που θα ρύθμιζε το ζήτημα, η Κομισιόν ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο πως είχε σκοπό να αποσύρει την πρόταση καθώς οι συνομιλίες στο Συμβούλιο περιέρχονταν σε αδιέξοδο. Η εξέλιξη αυτή ήγειρε αντιδράσεις, για το εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε το δικαίωμα να πράξει κάτι τέτοιο, ή η τελευταία υπερέβαινε τις αρμοδιότητές της.

«Το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει μια πρόταση... δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό μέσο για να βραχυκυκλώσει το έργο του Κοινοβουλίου ή για να επιβάλει μια ατζέντα απορρύθμισης», δήλωσε ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Ρενέ Ρεπάσι. «Αυτό δεν συνάδει με τον τρόπο που υποτίθεται ότι λειτουργούν οι δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Από την πλευρά της ωστόσο, η Κομισιόν είχε δηλώσει ότι: «Λαμβάνουμε υπόψη την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω, όπως κάνουμε πάντα με νομικές υποθέσεις».