Νέα ομόλογα ύψους $73,5 δισ. θα εκδώσει η Ιαπωνία

Η κυβέρνηση της Ιαπωνέζας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι σχεδιάζει να εκδώσει περισσότερα ομόλογα από πέρυσι για να χρηματοδοτήσει τα προγράμματα οικονομικής πολιτικής της και να στηρίξει την οικονομία της χώρας, σύμφωνα με πηγές.

Συγκεκριμένα, το κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την έκδοση πρόσθετων ομολόγων ύψους τουλάχιστον ¥11,5 τρισ. ($73,5 δισ.) την Παρασκευή. Παράλληλα το ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι η προσφορά χρημάτων θα αυξηθεί περαιτέρω, αφού τα φορολογικά έσοδα για το τρέχον οικονομικό έτος θα σπάσουν ρεκόρ, φτάνοντας τα ¥80,7 τρισ. ($516 δισ.). Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Τόκιο, αναμένει πλεόνασμα ¥3 τρισ. ($19,2 δισ.) το εν λόγω διάστημα.

Εντούτοις, η έκδοση περισσότερων ομολόγων συνεπάγεται με σημαντική αύξηση του χρέους της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού, Σιγκερου Ισίμπα εξέδωσε ομόλογα ύψους ¥6,7 τρισ. ($42,9 δισ.) για τη χρηματοδότηση του συνόλου των μέτρων στήριξης της οικονομίας. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η Τακαΐτσι να εξισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης για τόνωση της προσφοράς χρημάτων και της εφαρμογής μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής.

Η Ιαπωνέζα πρωθυπουργός σκοπεύει να αξιοποιήσει την έκδοση των πρόσθετων ομολόγων για τη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων στήριξης συνολικού ύψους ¥17,7 τρισ. ($113,3 δισ.) Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό από την άρση των περιορισμών λόγω Covid.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους επενδυτές, με το γεν να σημειώνει υποτονικές αποδόσεις, την ίδια στιγμή που τα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα καταγράφουν τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών.