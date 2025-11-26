#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον Γουίτκοφ μετά τη διαρροή των συνομιλιών

Ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «τυπική διαπραγμάτευση» την τηλεφωνική συνομιλία του Οκτωβρίου μεταξύ του Γουίτκοφ και του κορυφαίου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 15:33

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον ρόλο του Στιβ Γουίτκοφ στις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τον έστειλε στη Μόσχα για περαιτέρω συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, ενώ υποβάθμισε τη σημασία των διαρροών που φαίνεται να δείχνουν τον απεσταλμένο του να συμβουλεύει αξιωματούχο του Κρεμλίνου σχετικά με το πώς να προσεγγίσει τον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «τυπική διαπραγμάτευση» την τηλεφωνική συνομιλία του Οκτωβρίου μεταξύ του Γουίτκοφ και του κορυφαίου συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, η οποία διέρρευσε στο Bloomberg.

Στη συνομιλία ο Αμερικανός αναφέρθηκε στην ανάγκη να παραχωρήσει η Ουκρανία την επαρχία Ντονέτσκ σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, κάτι που αποτελεί κόκκινη γραμμή εδώ και καιρό για το Κίεβο.

«Πρέπει να το “πουλήσει” αυτό στην Ουκρανία. Πρέπει να “πουλήσει” την Ουκρανία στη Ρωσία. Αυτό κάνει ένας διαπραγματευτής», είπε ο Τραμπ για τον Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι επρόκειτο να πάει την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πιθανόν μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

 

