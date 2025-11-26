Βρετανία: Νέες αυξήσεις φόρων £26 δισ. και δημοσιονομικό «σφίξιμο»

Αυξήσεις φόρων 26 δισ. λιρών ανακοίνωσε στη Βουλή η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς.

Τα επιπλέον 26 δισ. λίρες που σε φόρους προστίθενται στις περσινές αυξήσεις φόρων κατά 40 δισ. λίρες.

Ο στόχος υπερκαλύπτει τις επιπλέον δαπάνες των 11,3 δισ. λιρών που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός.

Eν τω μεταξύ, ο κατώτατος μισθός για άτομα 18 έως 20 ετών θα αυξηθεί από £10 σε £10,85 την ώρα, ενώ ο βασικός μισθός διαβίωσης θα αυξηθεί από £12,21 σε £12,71 την ώρα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Ριβς ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση θα έχει 22 δισ. λίρες δημοσιονομικό περιθώριο για ελιγμούς χωρίς να παραβιάζει τους δικούς της κανόνες για το χρέος.

Η καγκελάριος άνοιξε την ομιλία της στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τετάρτη επιπλήττοντας το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) για τη πρώιμη δημοσίευση των προβλέψεών του, χαρακτηρίζοντάς την «απογοητευτική» και «σοβαρό λάθος».

Η πρόβλεψη του οργανισμού για την οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου το 2026 μειώθηκε στο 1,4% από 1,9% που αναμενόταν τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η ανάπτυξη για φέτος εκτιμάται στο 1,5%, από 1% στην προηγούμενη εκτίμηση, χάρη στο ισχυρότερο από το αναμενόμενο ξεκίνημα στην αρχή του έτους.

Η έκπληξη του προϋπολογισμού είναι σύμφωνα με τους Financial Times η αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του φόρου εισοδήματος σε μερίσματα, αποταμιεύσεις και ακίνητα.

Η αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοκ, περιέγραψε τη δίχως προηγούμενο «διαρροή» του OBR ως «απόλυτο χάος».

Το προβλεπόμενο δημοσιονομικό περιθώριο είναι κατά 12 δισ. λίρες μεγαλύτερο από ό,τι προβλεπόταν τον Μάρτιο και θα καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η καγκελάριος έχει μεγαλύτερο απόθεμα απέναντι σε απρόσμενους κραδασμούς.

Αλλά το OBR προειδοποίησε ότι παραμένει «μικρό» σε σχέση με τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν την πρόβλεψή του, και σε σχέση με τους κινδύνους γύρω από «μια σειρά σύνθετων φορολογικών αλλαγών».

Η πρόβλεψη του OBR έδειξε ότι, όπως αναμενόταν, η Ριβς θα παγώσει τα προσωπικά αφορολόγητα όρια μέχρι το 2030-31, μια κίνηση που αναμένεται να αποφέρει 8,3 δισ. λίρες μέχρι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης.

«Όλα φαίνονται κάπως καθυστερημένα», δήλωσε ο Φραντσέσκο Πεζόλε, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της ING, σχετικά με τη προβλεπόμενη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης.

Το δεύτερο μεγαλύτερο φορολογικό μέτρο είναι μια «επιδρομή» στις εισφορές συντάξεων μέσω ειδικών συμφωνιών των εργαζομένων με τους εργοδότες (salary sacrifice), η οποία θα αποφέρει επιπλέον 4,7 δισ. λίρες.

Μετά την ανακοίνωση των μέτρων η λίρα ενισχύεται έναντι του δολαρίου κατά 0,25.