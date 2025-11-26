#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανοδος 0,5% στις παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών τον Σεπτέμβριο

Mεγαλύτερη άνοδο από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές σημείωσαν οι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 16:30

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές- κινήθηκαν υψηλότερα τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη άνοδο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. 

Ειδικότερα, οι παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 0,5%, μετά από άλμα 3% τον προηγούμενο μήνα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 0,3%.

Εξαιρουμένης της κατηγορίας των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 0,6%.

Η αξία των παραγγελιών δομικών κεφαλαιουχικών αγαθών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και ο στρατιωτικός εξοπλισμός, κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,9%. 

