Ανοδος 0,5% στις παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών τον Σεπτέμβριο

Οι παραγγελίες διαρκών αγαθών -που περιλαμβάνουν είδη μακράς διαρκείας, όπως αεροπλάνα και συσκευές- κινήθηκαν υψηλότερα τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη άνοδο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 0,5%, μετά από άλμα 3% τον προηγούμενο μήνα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 0,3%.

Εξαιρουμένης της κατηγορίας των μεταφορών, οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 0,6%.

Η αξία των παραγγελιών δομικών κεφαλαιουχικών αγαθών, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και ο στρατιωτικός εξοπλισμός, κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,9%.