#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Τετάρτη ημέρα ανόδου στη Wall Street - Άλμα 1% για τον χρυσό

Πέντε νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στη Συρία

Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους.

Πέντε νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στη Συρία

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 16:50

Πέντε πολίτες σκοτώθηκαν και εννέα ακόμη τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια αποθήκη όπλων στην πόλη Καφρ Ταχαρίμ στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου της επαρχιακής διεύθυνσης εσωτερικής ασφάλειας.

Τα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya TV, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί εκρήξεις σε περίπου 12 αποθήκες όπλων στη Συρία. Οι εκρήξεις συνήθως αποδίδονται σε κακές συνθήκες αποθήκευσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα ισραηλινή επιχείρηση στη Δυτική Όχθη

«Αμερόληπτη» έρευνα για τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο ζητά ο ΟΗΕ

Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τους Αδελφούς Μουσουλμάνους

Κατάρ: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» τα νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο