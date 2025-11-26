#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Πολωνία επιλέγει τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων

Η Βαρσοβία θα υπογράψει τη σύμβαση για την αγορά των σουηδικών υποβρυχίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 το αργότερο, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 17:46

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του επέλεξε τη Σουηδία ως προμηθευτή τριών υποβρυχίων, μια νέα σύμβαση για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή.

«Η σουηδική προσφορά ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες του Ναυτικού», δήλωσε στον Τύπο ο Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Η Πολωνία θα υπογράψει τη σύμβαση για την αγορά των σουηδικών υποβρυχίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 το αργότερο, δήλωσε ο Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το ύψος της συμφωνίας εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια ζλότι (2,36 δισ. ευρώ).

Η Πολωνία επέλεξε τη σουηδική Saab ως προμηθευτή στη συμφωνία αυτή που αποτελεί βασικό στοιχείο στις προσπάθειες της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνά της στη Βαλτική Θάλασσα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

