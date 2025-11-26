#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ρωσία: Ο καιρός της συμφωνίας για τα σιτηρά έχει παρέλθει

Δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ μετά την αναφορά του Ταγίπ Ερντογάν ότι προτίθεται να θέσει το ζήτημα στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 18:54

Εχει παρέλθει ο χρόνος για την πλέον ανενεργή συμφωνία που προβλέπει την ασφαλή διέλευση των εξαγόμενων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά το θέμα δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά την κλήση.

