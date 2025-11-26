«Ταύρος» η JP Morgan για τις αμερικανικές μετοχές

Aναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι το 2026 θα είναι ακόμη μια καλή χρονιά για τις αμερικανικές μετοχές.

Η ομάδα αναλυτών της αμερικανικής τράπεζας έθεσε στόχο τις 7.500 μονάδες για τον δείκτη S&P 500 στο τέλος του 2026.

Ωστόσο, αν η Fed συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια, η τράπεζα θεωρεί ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 8000 μονάδες την επόμενη χρονιά.

«Παρά τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης και τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις, θεωρούμε ότι οι τρέχουσες υψηλές αποτιμήσεις αντικατοπτρίζουν σωστά τον υπεράνω του μέσου όρου ρυθμό αύξησης των κερδών, μια άνθηση στις επενδύσεις για τεχνητή νοημοσύνη, την αύξηση των μερισμάτων προς τους μετόχους και μια πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική» έγραψε η εταιρεία σε σημείωμα προς πελάτες που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

«Επιπλέον, τα οφέλη στα κέρδη που συνδέονται με την απορρύθμιση και τη διεύρυνση των παραγωγικών κερδών από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν υποτιμημένα» τόνισαν.

Η πρόβλεψη της JPMorgan για τις 7.500 μονάδες την επόμενη χρονιά βασίζεται κυρίως στη αναμενόμενη αύξηση των κερδών μεταξύ 13% και 15% τα επόμενα δύο χρόνια. Στο τρίτο τρίμηνο, οι εταιρείες του S&P 500 αύξησαν τα κέρδη τους κατά 13,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα δεδομένα της FactSet.

Το βασικό σενάριο της αμερικανικής εταιρείας προβλέπει επίσης ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια δύο ακόμη φορές.