Η Βοσνία μπλόκαρε επίσκεψη του Ούγγρου ΥΠΕΞ στη Μπάνια Λούκα

Ο Βόσνιος υπουργός Άμυνας αρνήθηκε σήμερα να δώσει άδεια στον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών να μεταβεί με στρατιωτικό αεροσκάφος στη Μπάνια Λούκα, την πρωτεύουσα της Σερβικής Δημοκρατίας.

Ο Ζούκαν Χέλεζ με ανάρτηση στο Facebook δήλωσε ότι η ουγγρική κυβέρνηση δεν είχε δώσει σαφή εξήγηση για την προγραμματισμένη άφιξη του Ούγγρου ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο με στρατιωτικό αεροσκάφος.

Πρόσθεσε ότι τόσο ο Σιγιάρτο όσο και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είχαν υποστηρίξει τον πρώην πολιτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Μίλοραντ Ντόντικ, «σε ενέργειες που υπονομεύουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη συνοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης».

Ο 66χρονος Ντόντικ καθαιρέθηκε στις αρχές Αυγούστου, αφού καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για μια εξαετία επειδή δεν τήρησε τις αποφάσεις του διεθνούς απεσταλμένου που επιτηρεί τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Ντέιτον στη χώρα αυτή των Βαλκανίων.

Ο Ντόντικ παρέμεινε στην εξουσία για περίπου δυο δεκαετίες προτού ξεσπάσει η πρόσφατη πολιτική κρίση, ιδίως εξαιτίας της σύγκρουσής του με τον κορυφαίο αντιπρόσωπο της διεθνούς κοινότητας, τον Κρίστιαν Σμιτ.

Κατά τη διάρκεια παράλληλου ταξιδιού στη Βουδαπέστη ο Ντόντικ συναντήθηκε με τον Όρμπαν, σηματοδοτώντας την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά τη νίκη του ορισμένου διαδόχου του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας. Σε ανάρτηση στο X, ο Ντόντικ χαρακτήρισε επίσης την απαγόρευσή του να κατέχει οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα ως «αντισυνταγματική απόφαση» που στοχεύει στην δυσφήμιση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας.

Ο Χέλεζ, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει διαδρομές πτήσεων στον εναέριο χώρο της Βοσνίας, ανέφερε ότι είναι «καθήκον του, ως υπουργός Άμυνας, να τηρεί τη συνταγματική τάξη και τον νόμο». «Γι' αυτό αποφάσισα να μην εγκρίνω αυτήν την πτήση μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια και ο σεβασμός για το κράτος μας», έγραψε.

Ο Σιγιάρτο ταξίδεψε σήμερα στο Βελιγράδι από όπου ανακοίνωσε συμφωνία για την αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου προς τη Σερβία, καθώς το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας κινδυνεύει να κλείσει εντός ημερών λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ που σχετίζονται με τη ρωσική του σχέση.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο πετρελαίου της NIS θα κλείσει σε τέσσερις ημέρες αν οι ΗΠΑ δεν άρουν τις κυρώσεις που του επιβάλλουν, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα με την προμήθεια καυσίμων ενόψει του χειμώνα. Οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εφαρμόσει σειρά μέτρων εναντίον οντοτήτων που συνδέονται με τη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, επέβαλαν τον περασμένο μήνα κυρώσεις στο διυλιστήριο, οι οποίες έκαναν τη γειτονική Κροατία να σταματήσει να το προμηθεύει με αργό.

