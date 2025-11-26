#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο που παράγει εξοπλισμό για πυραύλους

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, έχει καταγραφεί το πλήγμα στον χώρο του εργοστασίου, του οποίου επακολούθησε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 19:09

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο που παράγει εξοπλισμό πλοήγησης και άλλα εξαρτήματα για πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους στη ρωσική περιοχή της Τσουβάσια.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για το εργοστάσιο «VNIIR-Progress» στην πόλη Τσεμποκσάρι.

Το εργοστάσιο παράγει, μεταξύ άλλων, «μονάδες τύπου Kometa που χρησιμοποιούνται σε drones καμικάζι Shahed, καθώς και σε πυραυλικά συστήματα Iskander-M και Kalibr», αναφέρει το Γενικό Επιτελείο στην ανακοίνωση του.

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, έχει καταγραφεί το πλήγμα στον χώρο του εργοστασίου, του οποίου επακολούθησε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας της Τσουβάσια, Όλεγκ Νικολάεφ, σύμφωνα με το BBC δήλωσε προηγουμένως ότι το Τσεμποκσάρι δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά drones. Είπε ότι δύο κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δεν ανέφερε πλήγμα στο εργοστάσιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

