Εκτοπίζει τη Samsung από την κορυφή των smartphones η Apple

Για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, οι αποστολές smartphones της Apple θα ξεπεράσουν φέτος αυτές της Samsung, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Η Apple θα αποστείλει 243 εκατομμύρια iPhone το 2025, έναντι 235 εκατομμυρίων αποστολών από τη Samsung, δήλωσε η εταιρεία στο CNBC. Η Apple είναι πιθανό να καταλήξει με μερίδιο 19,4% στην παγκόσμια αγορά smartphone, ενώ το μερίδιο της Samsung θα είναι 18,7%.

Οι αποστολές αναφέρονται στον αριθμό των συσκευών που αποστέλλουν οι προμηθευτές στα κανάλια λιανικής και δεν ισοδυναμούν άμεσα με τις πωλήσεις. Ωστόσο, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση και τις προσδοκίες πωλήσεων από τους κατασκευαστές smartphone.

Η επιτυχία της Apple οφείλεται στη σειρά iPhone 17 που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Counterpoint.

Οι πωλήσεις της σειράς iPhone 17 στις ΗΠΑ — συμπεριλαμβανομένου του iPhone Air — κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων μετά την κυκλοφορία ήταν 12% υψηλότερες από αυτές της σειράς iPhone 16, εξαιρουμένου του iPhone 16e, ανέφερε η εταιρεία. Στην Κίνα, κρίσιμη αγορά για την Apple, οι πωλήσεις της σειράς iPhone 17 κατά την ίδια περίοδο ήταν 18% υψηλότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο της εταιρείας.

«Πέρα από την εξαιρετικά θετική υποδοχή της σειράς iPhone 17, βασικός παράγοντας πίσω από τις αναβαθμισμένες προοπτικές είναι το σημείο καμπής του κύκλου αντικατάστασης. Οι καταναλωτές που αγόρασαν smartphones κατά την κορύφωση της πανδημίας εισέρχονται τώρα στη φάση αναβάθμισης», δήλωσε ο Yang Wang, Senior Analyst της Counterpoint Research.

Εν τω μεταξύ, η Samsung θα αντιμετωπίσει προκλήσεις στη χαμηλή έως μεσαία βαθμίδα της αγοράς smartphone από Κινέζους παίκτες. Πιθανώς λοιπόν δυσχεραίνεται η προσπάθεια του νοτιοκορεατικού γίγαντα να ανακτήσει την πρωτιά, δήλωσε η Counterpoint.

Ευνοϊκές προοπτικές για την Apple

Η Counterpoint Research προβλέπει ότι η Apple θα κατέχει την κορυφαία θέση στην παγκόσμια αγορά smartphone έως το 2029. Οι αναλυτές εξήγησαν μερικούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό.

Πρώτον, μεταξύ 2023 και δεύτερου τριμήνου του 2025 πωλήθηκαν 358 εκατ. μεταχειρισμένα iPhones.

«Αυτοί οι χρήστες πιθανώς θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση με νέο iPhone τα επόμενα χρόνια, διαμορφώνοντας μια σημαντική βάση ζήτησης, η οποία αναμένεται να διατηρήσει την αύξηση των αποστολών τα επόμενα τρίμηνα», ανέφερε η Counterpoint Research.

Η Apple επωφελήθηκε από τον χαμηλότερο του αναμενομένου αντίκτυπο των δασμών, δεδομένης της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ετσι, Κίνας. Ετσι, βοηθήθηκε η ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού της και η ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές, όπως οι αναδυόμενες αγορές. Ο τεχνολογικός γίγαντας επωφελήθηκε επίσης από το ασθενέστερο δολάριο και τις «ανθεκτικές οικονομικές προοπτικές» που ενίσχυσαν την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Εν τω μεταξύ, τον επόμενο χρόνο αναμένεται να κυκλοφορήσει το iPhone 17e, καθώς και ένα πτυσσόμενο smartphone. Νέες βελτιώσεις στην ψηφιακή βοηθό Siri της Apple, καθώς και η «σημαντική ανανέωση σχεδιασμού του iPhone» το 2027 θα υποστηρίξουν επίσης την κυριαρχία της Apple τα επόμενα χρόνια.

«Επεκτείνοντας την γκάμα της σε πολλαπλά επίπεδα τιμών, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυσσόμενης σειράς "e", και με πιθανές προσαρμογές στους κύκλους Pro και Base, η Apple τοποθετείται στρατηγικά για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από τους φιλόδοξους καταναλωτές, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές», εκτιμά η Counterpoint.

«Δεδομένης της αυξανόμενης προτίμησης για το οικοσύστημα iOS, της συμβατότητας μεταξύ των συσκευών και ενός αριθμού παλαιότερων μοντέλων εντός της εγκατεστημένης βάσης της Apple που πρόκειται να ανανεωθούν, η Apple θα διατηρήσει προβάδισμα έναντι άλλων κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) smartphone μέχρι το τέλος της δεκαετίας», καταλήγει.