Το Πεκίνο προειδοποιεί εκ νέου τους Κινέζους να μην επισκεφθούν την Ιαπωνία

«Απρόκλητες προσβολές και ξυλοδαρμούς» Κινέζων πολιτών στην Ιαπωνία επικαλείται η πρεσβεία της Κίνας.

Το Πεκίνο προειδοποιεί εκ νέου τους Κινέζους να μην επισκεφθούν την Ιαπωνία

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 19:54

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ιαπωνία προειδοποίησε εκ νέου σήμερα τους Κινέζους πολίτες να μην επισκεφθούν την Ιαπωνία στο εγγύς μέλλον, επικαλούμενη, όπως τονίζει, αναφορές από πολλούς πολίτες που υπέστησαν «απρόκλητες προσβολές και ξυλοδαρμούς» και τραυματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η πρεσβεία συστήνει στους Κινέζους που βρίσκονται ήδη στην Ιαπωνία να αυξήσουν τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που ανάρτησε στον λογαριασμό της στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρθηκε επίσης στα δεδομένα που υποδηλώνουν αύξηση των βίαιων εγκλημάτων στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια.

Η πρώτη ταξιδιωτική οδηγία της Κίνας που απέτρεπε τους πολίτες της να επισκεφτούν την Ιαπωνία ήταν την 14η Νοεμβρίου μεσούσης της χειρότερης διπλωματικής διαμάχης μεταξύ των χωρών της ανατολικής Ασίας εδώ και χρόνια, μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας ότι κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να ισοδυναμεί με μια "κατάσταση απειλητική για την επιβίωση" και να πυροδοτήσει μια στρατιωτική απάντηση από το Τόκιο.

