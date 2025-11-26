ΕΚΤ: Διογκωμένες οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών

Οι αποτιμήσεις των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, όπως η Nvidia, η Alphabet, η Microsoft και η Meta, έχουν γίνει “διογκωμένες”, καθώς οι επενδυτές κινούνται από “τον φόβο μήπως μείνουν εκτός αγοράς”, δήλωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η προειδοποίηση αυτή, που περιλαμβάνεται στην τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της κεντρικής τράπεζας, ακολουθεί παρόμοιες προειδοποιήσεις από θεσμούς όπως το ΔΝΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας για τις υψηλές αποτιμήσεις μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

“Η τρέχουσα τιμολόγηση της αγοράς δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις επίμονες υψηλές ευπάθειες και αβεβαιότητες,” ανέφερε η ΕΚΤ.

Από τότε που σημειώθηκε το προσωρινό sell-off τον Απρίλιο λόγω των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ράλι που ακολούθησε στις αγορές έχει οδηγήσει τις “ήδη υψηλές αποτιμήσεις ακόμη πιο ψηλά”, αναφέρει η ΕΚΤ στην έκθεση. Πρόσθεσε ότι οι επενδυτές είτε ελπίζουν ότι “οι ουσιαστικοί κίνδυνοι δεν θα υλοποιηθούν” είτε κινούνται από “φόβους μήπως χάσουν τη συνέχεια της ανόδου”.

Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένες μετοχές, η ΕΚΤ επισήμανε την “αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοράς” εν μέσω “επίμονα υψηλών αποτιμήσεων”. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομες προσαρμογές τιμών εάν οι επενδυτές επηρεαστούν από αρνητικές εκπλήξεις, τόνισε.

Ωστόσο, μια διόρθωση της αγοράς δεν σημαίνει απαραίτητα “το σκάσιμο μιας φούσκας”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λούις ντε Γκίντος, υπογραμμίζοντας ότι ενώ υπάρχουν “αμφιβολίες για τις αποτιμήσεις”, η ΕΚΤ δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει φούσκα.

“Οι αγορές αποτιμούν ένα πολύ ευνοϊκό σενάριο, όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα εφαρμοστεί πλήρως και θα υιοθετηθεί σε όλο τον κόσμο,” είπε ο Ντε Γκίντος, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές πιστεύουν πως τα επιχειρηματικά σχέδια για την τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσουν όπως αναμένεται.

“Εάν αυτό το σενάριο δεν γίνει πραγματικότητα, αν υπάρξει κάποιο ατύχημα στο εγγύς μέλλον, ίσως οι αποτιμήσεις υποστούν σημαντική διόρθωση,” πρόσθεσε.

Η έκθεση αναγνωρίζει πάντως ότι η τρέχουσα τεχνολογική άνθηση διαφέρει από τη φούσκα dotcom του 2000, καθώς οι σημερινές εταιρείες διαθέτουν “υψηλά περιθώρια κέρδους, ισχυρή ανάπτυξη κερδών, λίγα χρέη και διαφοροποιημένες βασικές δραστηριότητες πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη”.