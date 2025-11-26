#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Περού: Σε κάθειρξη 14 ετών καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

Ο Μαρτίν Βισκάρα είναι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021-2022).

Περού: Σε κάθειρξη 14 ετών καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Βισκάρα

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 21:28

Τελ. Ενημ.: 26 Νοεμβρίου 2025 - 21:44

Ο πρώην πρόεδρος του Περού Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 14 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για δωροληψία την εποχή που ήταν περιφερειάρχης της Μοκέγουα (νότια) στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Αρχηγός του κράτους από το 2018 έως το 2020, ο Βισκάρα – που την εποχή εκείνη υποσχόταν πως θα πατάξει τη διαφθορά – κρίθηκε ένοχος ότι έλαβε περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες ως αντάλλαγμα για την ανάθεση συμβάσεων στη Μοκέγουα την περίοδο 2011-2014.

Ο 62χρονος Βισκάρα παρέμεινε ατάραχος καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως είναι θύμα πολιτικής δίωξης. Είχε προφυλακιστεί τον Αύγουστο για 22 ημέρες, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για φυγή. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, εφετείο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ενόψει της δίκης του, η οποία ξεκίνησε ένα μήνα αργότερα.

Ο Μαρτίν Βισκάρα είναι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021-2022).

Ο μεγαλύτερος αδερφός του, Μάριο Βισκάρα, σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία του Περού, στις εκλογές του Απριλίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικύρωσε την καταδίκη Σαρκοζί το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης από 10 έως 18 μήνες σε 14 κατηγορούμενους

Απολογείται Παρασκευή η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα

Ερχονται ριζικές αλλαγές σε κληρονομιές και διαθήκες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο