Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί μετά την πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών

Τι αναφέρει ο νεότερος απολογισμός. Στις φλόγες επτά πολυώροφα κτίρια με σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι.

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί μετά την πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 20:46

Τριάντα έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη τουλάχιστον άλλων 279, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο κυβερνήτης Γιον Λι.

«Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά έχει στοιχίσει τη ζωή σε 36 ανθρώπους κι άλλοι 279 εξακολουθούν να αγνοούνται», είπε ο Λι σε συνέντευξη Τύπου. Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ συμπλήρωσε πως «29 άνθρωποι νοσηλεύονται», εκ των οποίων επτά βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ ζήτησε από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court που αριθμεί σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες με 140 οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

