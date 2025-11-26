Fed: Aποδυναμώθηκε η απασχόληση τον Νοέμβριο

H οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ παρουσίασε ελάχιστη μεταβολή τις τελευταίες εβδομάδες, αν και η απασχόληση εξασθένησε περίπου στη μισές από τις δώδεκα περιφέρειες της Fed και η καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

«Η οικονομική δραστηριότητα άλλαξε ελάχιστα από την προηγούμενη έκθεση, σύμφωνα με τις περισσότερες από τις δώδεκα περιφέρειες της Fed, παρότι δύο περιφέρειες κατέγραψαν μέτρια υποχώρηση και μία σημείωσε ήπια ανάπτυξη», ανέφερε η Fed στη νέα της έκθεση Beige Book, μια συλλογή αποτελεσμάτων ερευνών, συνεντεύξεων και άλλων ποιοτικών στοιχείων από τις δώδεκα περιφερειακές της τράπεζες.

«Η απασχόληση υποχώρησε ελαφρώς κατά την τρέχουσα περίοδο, με περίπου τις μισές περιφέρειες να αναφέρουν ασθενέστερη ζήτηση για εργασία», ανέφερε η έκθεση. «Παρά την αύξηση στις ανακοινώσεις απολύσεων, περισσότερες περιφέρειες ανέφεραν ότι οι επαφές τους επιδίωξαν να περιορίσουν το προσωπικό μέσω παγώματος των προσλήψεων, πραγματοποίησης προσλήψεων μόνο για αντικατάσταση υπαλλήλων και εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων, παρά μέσω απολύσεων» τονίζεται στην έκθεση.