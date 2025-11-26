#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η αστυνομία της Ουάσιγκτον ανέφερε ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο. Συνελήφθη ένας ύποπτος. «Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς θα πληρώσει πολύ ακριβά», δήλωσε ο Τραμπ.

Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 22:03

Τελ. Ενημ.: 26 Νοεμβρίου 2025 - 23:05

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας της Δυτικής Βιρτζίνια.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον DC έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κυβερνήτη.

 

Νωρίτερα, η αστυνομία στην Ουάσιγκτον είχε αναφέρει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι συνελήφθη ένας ύποπτος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Φλόριντα ενόψει των εορτών των Ευχαριστιών. Εχει ενημερωθεί για το συμβάν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. 

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο ύποπτος, ενημέρωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

«Το κτήνος που πυροβόλησε τους δύο εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η περιοχή γύρω από τον Λευκό Οίκο έχει αποκλειστεί.  

 

