Η θητεία θα διαρκεί 10 μήνες και θα συνοδεύεται από επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ τον μήνα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στρατολόγηση 2.000 έως 3.000 ατόμων το 2026.

Πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας ανακοινώνει σήμερα ο Μακρόν

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 09:30

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ένα πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας για νέους και νέες 18 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune de Dimanche, στόχος του προγράμματος είναι να στρατολογηθούν από 2.000 έως 3.000 άτομα κατά το επόμενο έτος, με στόχο τα 50.000 άτομα έως το 2035. Η εθελούσια στρατιωτική θητεία θα διαρκεί δέκα μήνες και θα συνοδεύεται από ένα επίδομα μεταξύ 900 και 1.000 ευρώ τον μήνα.

Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούνται σήμερα από περίπου 200.000 άτομα ενεργό προσωπικό και 47.000 εφέδρους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα την 27η Ορεινή Ταξιαρχία Πεζικού, όπου θα συναντηθεί με νέους ανθρώπους και «θα επιβεβαιώσει εκ νέου τη σημασία της προετοιμασίας του έθνους και της τόνωσης του ηθικού του απέναντι στις αυξανόμενες απειλές».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

