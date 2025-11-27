Η Κίνα προειδοποιεί για κίνδυνο πυρηνικής σύγκρουσης

Η Κίνα επέκρινε έμμεσα τις ΗΠΑ για τα σχέδιά τους να αλλάξουν την πυρηνική τους πολιτική και προειδοποίησε ότι η διατήρηση μεγάλων οπλοστασίων αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης, μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι θα ακολουθήσει τους αντιπάλους της όσον αφορά την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων.

«Ορισμένες χώρες συνεχίζουν να προσαρμόζουν την πυρηνική τους πολιτική, διατηρώντας πεισματικά τεράστια πυρηνικά οπλοστάσια, ενισχύοντας την πυρηνική αποτροπή και τις δυνατότητες μάχης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο παγκόσμιας πυρηνικής σύγκρουσης», ανέφερε το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου σε λευκή βίβλο για τον έλεγχο των όπλων που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η δημοσίευση του εγγράφου έρχεται μετά τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμβαδίσει με τους αντιπάλους του στις δοκιμές πυρηνικών όπλων, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Ρωσίας για δοκιμές ενός πυρηνικού υποβρύχιου drone και ενός πυραύλου κρουζ με πυρηνική ικανότητα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα διεξάγουν τέτοιες δοκιμές «πολύ σύντομα».

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ εννοούσε την πυροδότηση πυρηνικών κεφαλών - κάτι που θα ανέτρεπε δεκαετίες αμερικανικής πολιτικής και θα παραβίαζε μια de facto παγκόσμια απαγόρευση - ή απλώς την επέκταση των δοκιμών συστημάτων μεταφοράς, όπως διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Η μόνη χώρα που είναι γνωστό ότι έχει δοκιμάσει σχέδια πυρηνικών βομβών αυτόν τον αιώνα είναι η Βόρεια Κορέα, η οποία πραγματοποίησε την τελευταία πυρηνική δοκιμή το 2017.