#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Ετοιμη» η Τουρκία να μετέχει στη «δύναμη διασφάλισης» στην Ουκρανία

Τη σύσταση της δύναμης αυτής, πρότεινε νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος με στόχο την ενίσχυση του ουκρανικού στρατού. «Πριν από όλα ωστόσο πρέπει να υπάρξει εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, διευκρίνισε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Ετοιμη» η Τουρκία να μετέχει στη «δύναμη διασφάλισης» στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 13:17

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη «δύναμη διασφάλισης», που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας με τη Ρωσία, προκειμένου να υποστηρίξει τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συμβάλλουν σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει στόχο να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», σχολίασε το υπουργείο αναφορικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στη δύναμη αυτή, τη σύσταση της οποίας πρότεινε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Πριν από όλα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Στη συνέχεια πρέπει να οριστεί ένα πλαίσιο αποστολής, με σαφή ορισμό των στόχων, καθώς και της συνεισφοράς κάθε χώρας», πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Την Τρίτη ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τη «δύναμη διασφάλισης», στόχος της οποίας θα είναι «η ενίσχυση του ουκρανικού στρατού» λειτουργώντας ως «δεύτερη γραμμή άμυνας», εφόσον Ρωσία και Ουκρανία συμφωνήσουν σε εκεχειρία.

Επικεφαλής της δύναμης θα είναι «η Γαλλία και η Βρετανία, σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, η οποία διαδραματίζει ρόλο- κλειδί στον θαλάσσιο τομέα, και για πρώτη φορά με την εμπλοκή των ΗΠΑ», είχε προσθέσει ο Γάλλος πρόεδρος.

Η Τουρκία, που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ σε αριθμό ανδρών, είχε επισημάνει ήδη από τον Μάρτιο ότι είναι έτοιμη να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία «εφόσον είναι απαραίτητο» για τη διασφάλιση της ειρήνης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οργή Αγκυρας για την συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου-Λιβάνου

Μνημόνιο συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν Τουρκία και Νότια Κορέα

Ουκρανία: Η αρχή του τέλους και το «κόμμα του πολέμου»

Τουρκία: Θέλει να συμμετάσχει στη στρατιωτική δύναμη για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο