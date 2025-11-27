Υψηλό διετίας για το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) της Ευρωζώνης αυξήθηκε ελαφρώς, στις 97,0 μονάδες τον Νοέμβριο από 96,8 τον Οκτώβριο, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες της αγοράς και σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή του από τον Απρίλιο του 2023.

Παρά τη βελτίωση, ο δείκτης παραμένει κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του.

Η εμπιστοσύνη αυξήθηκε μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών (5,7 έναντι 4,2 τον Οκτώβριο) και των λιανοπωλητών (-5,7 έναντι -6,9).

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, ο δείκτης ESI βελτιώθηκε στην Ισπανία (+2,0), την Ιταλία (+1,1) και τη Γαλλία (+0,8), ενώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός στη Γερμανία και την Ολλανδία (και στις δύο -0,3).

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή