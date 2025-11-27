Ρωσία: Καμία δύναμη δεν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές μας δαπάνες

Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας, απάντησε σήμερα η Μόσχα στην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Η Κάλας δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο στρατός και ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της Ρωσίας θα πρέπει να περιοριστούν, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο σημείωσε ότι καμία δύναμη δεν θα μπορούσε να περιορίσει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της Ρωσίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τις δηλώσεις του.

Η Ρωσία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε παρουσία δυνάμεων από τον λεγόμενο "συνασπισμό των προθύμων" στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Γκρούσκο, σύμφωνα και πάλι με το TASS.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ